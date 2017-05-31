Бенедикт о кардинале Сара: Литургия в хороших руках

Предисловие Бенедикта XVI к книге кардинала Робера Сара "Сила молчания"

Когда в 50-е годы я впервые прочел «Послания» св. Игнатия Антиохийского, на меня произвели неизгладимое впечатление его слова из «Послания к Ефесянам»: «Лучше молчать и быть, нежели говорить и не быть. Хорошее дело учить, если тот, кто учит, и творит. Поэтому один только Учитель, Который сказал и исполнилось; и то, что совершил Он в безмолвии, достойно Отца. Кто приобрел слово Иисусово, тот истинно может слышать и Его безмолвие, чтобы быть совершенным, дабы и словом действовать и в молчании открываться» (15, 1s.). Что значит слышать безмолвие Иисуса и познавать Его через его молчание? Из Евангелия мы знаем, что Иисус постоянно проводил ночи в одиночестве «на горе», пребывая в молитве, в общении с Отцом. Мы знаем, что его речь, его Слово исходило из того молчания, и только там оно могло созреть. Таким образом, очевидно, что его слово может быть правильно понято, только если погрузиться в его молчание, только если научиться прислушиваться к нему в его молчании.

Конечно, чтобы толковать слова Иисуса необходимо знание исторических реалий, понимание эпохи и языка того времени. Но одного этого в любом случае не достаточно, чтобы действительно воспринять послание Господа во всей его глубине. Тот, кто сегодня примется читать комментарии к Евангелию, разрастающиеся до бесконечности, того в конце концов постигнет разочарование. Он узнает множество полезных сведений о прошлом и познакомится с кучей гипотез, ничуть не способствующих пониманию текста. В итоге он почувствует, что в этом избытке слов не хватает чего-то весьма существенного: вхождения в безмолвие Иисуса из которого рождается его Слово. Если нам не удастся погрузиться в это безмолвие, то слова мы будем тоже слышать только поверхностно и не поймем на самом деле. Все эти мысли снова пришли мне на ум, когда я читал новую книгу кардинала Робера Сара. Он учит нас молчанию: со-безмолвию с Иисусом, подлинной внутренней тишине и тем самым помогает нам по-новому осознать Слово Господа. Разумеется, о себе он почти не говорит, но время от времени позволяет нам заглянуть в свою духовную жизнь. На вопрос, который задает ему Никола Диа (Nicolas Diat)*: «Бывало ли такое в вашей жизни, что слова казались вам слишком назойливыми, слишком тяжеловесными и шумными?», он отвечает: «… Во время молитвы и в моей внутренней жизни я часто чувствовал потребность в глубоком и совершенном безмолвии… Дни, проведенные в тишине, одиночестве и строгом посте оказали огромную помощь. Они были неимоверной благодатью, медленным очищением, личной встречей с Богом…. Дни в тишине, одиночестве и посте, когда слово Божие является единственной пищей, позволяют человеку обрести ориентир в своей жизни» (ответ № 134, стр. 156).



В этих строках обнаруживается источник жизни Кардинала, который придает его словам внутреннюю глубину. И с этих позиций он может распознать опасность, напрямую угрожающую духовной жизни священников и епископов, а с тем и самой Церкви, когда Слово нередко подменяется болтливостью, в которой величие Слова растворяется. Я хотел бы процитировать только одну фразу, которая могла бы послужить для испытания совести каждого епископа: «Случается, что хороший и благочестивый священник, поднявшись до епископского достоинства, немедленно впадает в посредственность и заботу о преходящих вещах. Под бременем своей должности, он беспокоится о том, чтобы нравиться, беспокоится о своей власти, авторитете и материальных нуждах своего служения и постепенно начинает задыхаться» (ответ №.15, стр.19).

Кардинал Сара является духовным наставником, который говорит из глубокого совместного молчания с Господом, исходя из внутреннего единения с Ним, и таким образом ему действительно есть что сказать каждому из нас.

Мы должны быть благодарны Папе Франциску за то, что он вверил такому духовному наставнику пост главы Конгрегации, ответственной за служение Литургии в Церкви. Для Литургии, как для толкования Священного Писания, необходима особая компетентность. И в случае Литургии также бывает, что специализированные знания в итоге упускают из виду нечто существенное, если они не опираются на глубокое внутреннее единение с молящейся Церковью, которая постоянно учится у самого Господа, что такое культ. С кардиналом Сара, учителем молчания и внутренней молитвы, литургия находится в хороших руках.

Ватикан, в Пасхальную неделю 2017

Бенедикт XVI, Папа на покое